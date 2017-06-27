中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)午後漲逾200點子，離岸價(CNH)也跟隨上行，大漲逾250點子。

截至香港時間下午3時20分，在岸價報6.8277，較昨晚11時30分收報6.8415，升134點子，午後最高見6.8212，升203點子。離岸價報6.8285，升256點子。

人民幣兌美元中間價報6.8292，較昨日報6.8220，下跌72點子或0.11%。

中國國務院總理李克強在達沃斯論壇上表示，中國經濟穩中向好態勢不變，將保持宏觀政策穩定。