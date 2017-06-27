訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:29 中國財經

人幣離岸價午後漲逾200點子

放大圖片

人民幣兌美元在岸價(CNY)午後漲逾200點子，離岸價(CNH)也跟隨上行，大漲逾250點子。

截至香港時間下午3時20分，在岸價報6.8277，較昨晚11時30分收報6.8415，升134點子，午後最高見6.8212，升203點子。離岸價報6.8285，升256點子。

人民幣兌美元中間價報6.8292，較昨日報6.8220，下跌72點子或0.11%。

中國國務院總理李克強在達沃斯論壇上表示，中國經濟穩中向好態勢不變，將保持宏觀政策穩定。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。