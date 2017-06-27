中國財經

上證指數尾段止跌回升，現升7點，深成指升5點。

上證指數現報3192點，升7點或0.22%，最低見3172點，跌12點或0.41%，成交1443.74億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10543點，升5點或0.05%，低見10479點，跌58點或0.55%，成交1880.64億元。

滬深300指數報3676點，升8點或0.22%；創業板指數報1823點，升2點或0.12%。

各板塊個別發展，次新股升逾2%；煤炭股升逾1%；金融、電力、鋼鐵、石油股靠穩；房地產、釀酒股則偏軟。