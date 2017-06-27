上證指數尾段止跌回升，現升7點，深成指升5點。
上證指數現報3192點，升7點或0.22%，最低見3172點，跌12點或0.41%，成交1443.74億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10543點，升5點或0.05%，低見10479點，跌58點或0.55%，成交1880.64億元。
滬深300指數報3676點，升8點或0.22%；創業板指數報1823點，升2點或0.12%。
各板塊個別發展，次新股升逾2%；煤炭股升逾1%；金融、電力、鋼鐵、石油股靠穩；房地產、釀酒股則偏軟。
今日 14:41 中國財經
上證指數尾段止跌回升，現升7點，深成指升5點。
上證指數現報3192點，升7點或0.22%，最低見3172點，跌12點或0.41%，成交1443.74億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10543點，升5點或0.05%，低見10479點，跌58點或0.55%，成交1880.64億元。
滬深300指數報3676點，升8點或0.22%；創業板指數報1823點，升2點或0.12%。
各板塊個別發展，次新股升逾2%；煤炭股升逾1%；金融、電力、鋼鐵、石油股靠穩；房地產、釀酒股則偏軟。
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