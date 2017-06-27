中國財經

內地工業企業利潤增速加快，國家統計局公布，5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額6259.9億元(人民幣‧下同)，按年增長16.7%，增速比4月份加快2.7個百分點。

今年1-5月份，規模以上工業企業實現利潤總額2.905萬億元，按年增長22.7%，增速比首4月份放緩1.7個百分點。

國家統計局工業司何平表示，工業利潤延續良好增長態勢，利潤增長的結構繼續改善，利潤率保持按年上升，5月份，工業企業主營業務收入利潤率為6.09%，按年提高0.19個百分點，產品周轉繼續加快，槓桿率持續下降。

何平表示，5月工業企業利潤增長較4月有所加快，因產品銷售增長略有加快、投資收益增長明顯加快、上年同期利潤基數偏低、以及汽車、電力和煙草等行業盈利好轉等。

今年首5月，規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額6520.4億元，按年增長53.3%；股份制企業利潤總額2.005萬億元，增長24.7%；外商及港澳台商投資企業利潤總額7112.8億元，增長18.9%；私營企業利潤總額9611.3億元，增長14%。

在41個工業大類行業中，38個行業利潤總額按年增加，3個減少。首5月，規模以上工業企業主營業務收入48萬億元，按年增長13.5%。