訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:53 中國財經

內地5月工業企業利潤增速加快

放大圖片

內地工業企業利潤增速加快，國家統計局公布，5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額6259.9億元(人民幣‧下同)，按年增長16.7%，增速比4月份加快2.7個百分點。

今年1-5月份，規模以上工業企業實現利潤總額2.905萬億元，按年增長22.7%，增速比首4月份放緩1.7個百分點。

國家統計局工業司何平表示，工業利潤延續良好增長態勢，利潤增長的結構繼續改善，利潤率保持按年上升，5月份，工業企業主營業務收入利潤率為6.09%，按年提高0.19個百分點，產品周轉繼續加快，槓桿率持續下降。

何平表示，5月工業企業利潤增長較4月有所加快，因產品銷售增長略有加快、投資收益增長明顯加快、上年同期利潤基數偏低、以及汽車、電力和煙草等行業盈利好轉等。

今年首5月，規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額6520.4億元，按年增長53.3%；股份制企業利潤總額2.005萬億元，增長24.7%；外商及港澳台商投資企業利潤總額7112.8億元，增長18.9%；私營企業利潤總額9611.3億元，增長14%。

在41個工業大類行業中，38個行業利潤總額按年增加，3個減少。首5月，規模以上工業企業主營業務收入48萬億元，按年增長13.5%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。