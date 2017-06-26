人民幣兌美元在岸價(CNY)收市微升，結束連跌7日，中間價亦略反彈。
人民幣兌美元下午4時30分收報6.8378，較上日收報6.8387，上升9點子或0.01%；較上日晚上11時30分夜盤最後成交價6.8380，升2點子。
離岸價(CNH)跌穿6.85水平，低見6.8554，最高為6.8319，截至香港時間傍晚5時34分，離岸價報6.8505，在岸價報6.8402。
官方今日開出的中間價報6.8220，較上日6.8238，上升18點子或0.03%。
今日 18:00 中國財經
人民幣兌美元在岸價(CNY)收市微升，結束連跌7日，中間價亦略反彈。
人民幣兌美元下午4時30分收報6.8378，較上日收報6.8387，上升9點子或0.01%；較上日晚上11時30分夜盤最後成交價6.8380，升2點子。
離岸價(CNH)跌穿6.85水平，低見6.8554，最高為6.8319，截至香港時間傍晚5時34分，離岸價報6.8505，在岸價報6.8402。
官方今日開出的中間價報6.8220，較上日6.8238，上升18點子或0.03%。
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