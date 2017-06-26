中國財經

在深交所上市的萬達電影(002739.SZ)公告指，截至今天止，控股股東北京萬達投資通過深交所交易系統增持公司股份共計約200萬股，佔公司總股本的0.17%，增持金額為1.07億元(人民幣‧下同)。

公告稱，這次增持後，萬達投資共持有公司股份約6.82億股，佔公司總股本的58.08%。

公告指出，萬達投資自這次增持之日起至今年9月23日前，累計增持金額不超過10億元，並承諾增持期間及增持完成後12個月內不減持所增持的股份。

萬達電影今收報54.18元，升0.71%。