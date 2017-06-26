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中央全面深化改革領導小組會議指出，今年底前基本完成國有企業公司制改制工作，並制定統計違紀違法責任人處分處理建議辦法。

會議強調，境外企業和對外投資安全是海外利益安全的重要組成部分。完善對境外企業和對外投資的統計監測，加強監督管理，健全法律保護，加強國際安全合作，建立統一高效的境外企業和對外投資安全保護體系。

會議又表示，設立杭州互聯網法院，是司法主動適應互聯網發展大趨勢的一項重大制度創新。江西省及貴州省繼續建設國家生態文明試驗區，要注意總結借鑑福建省有關經驗做法。