中國財經

內地股市半日收升。

上證指數近持平開市後，早段升幅擴大，最多升25點或0.81%，高見3183點，半日收報3178點，升20點或0.64%，成交1090.05億元(人民幣‧下同)。

深成指以近半日高位收市，報10495點，升128點或1.24%，成交1310.05億元。

滬深300指數收報3658點，升35點或0.99%；創業板指數報1811點，升3點或0.21%。

各板塊全面上升，有色金屬、房地產、煤炭板塊升逾1%；金融、石油板塊靠穩。