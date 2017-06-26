內地股市半日收升。
上證指數近持平開市後，早段升幅擴大，最多升25點或0.81%，高見3183點，半日收報3178點，升20點或0.64%，成交1090.05億元(人民幣‧下同)。
深成指以近半日高位收市，報10495點，升128點或1.24%，成交1310.05億元。
滬深300指數收報3658點，升35點或0.99%；創業板指數報1811點，升3點或0.21%。
各板塊全面上升，有色金屬、房地產、煤炭板塊升逾1%；金融、石油板塊靠穩。
今日 11:50 中國財經
內地股市半日收升。
上證指數近持平開市後，早段升幅擴大，最多升25點或0.81%，高見3183點，半日收報3178點，升20點或0.64%，成交1090.05億元(人民幣‧下同)。
深成指以近半日高位收市，報10495點，升128點或1.24%，成交1310.05億元。
滬深300指數收報3658點，升35點或0.99%；創業板指數報1811點，升3點或0.21%。
各板塊全面上升，有色金屬、房地產、煤炭板塊升逾1%；金融、石油板塊靠穩。
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