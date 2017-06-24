訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:28 中國財經

易綱:去槓桿首先穩槓桿

人民銀行副行長易綱表示，從貨幣政策角度而言，中國面臨穩增長和防風險的平衡，特別要處理好槓桿率方面的潛在風險；去槓桿首先是穩槓桿，5月廣義貨幣供應量(M2)數據顯示進一步穩槓桿態勢。

易綱表示，5月M2按年增長9.6%，從中能看出進一步穩槓桿態勢。要讓槓桿的增速降下來，現在看來已有初步的結果。

他指出，當前正處中國經濟增長和發展的關鍵時刻，將更強調改革開放；目前在產品市場上已基本實現由市場定價，今後將通過深化改革，進一步使市場在資源配置中起決定性作用。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。