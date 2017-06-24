中國財經

人民銀行副行長易綱表示，從貨幣政策角度而言，中國面臨穩增長和防風險的平衡，特別要處理好槓桿率方面的潛在風險；去槓桿首先是穩槓桿，5月廣義貨幣供應量(M2)數據顯示進一步穩槓桿態勢。

易綱表示，5月M2按年增長9.6%，從中能看出進一步穩槓桿態勢。要讓槓桿的增速降下來，現在看來已有初步的結果。

他指出，當前正處中國經濟增長和發展的關鍵時刻，將更強調改革開放；目前在產品市場上已基本實現由市場定價，今後將通過深化改革，進一步使市場在資源配置中起決定性作用。