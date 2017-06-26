內地股市開市個別發展，上證指數近持平開市後靠穩。
上證指數開市報3157點，跌不足1點；現報3163點，升6點或0.19%。
深成指開市報10377點，升10點或0.1%；現報10390點，升23點或0.23%。
滬深300指數開市報3627點，升4點或0.11%；現報3638點，升15點或0.44%。
創業板指數開市報1805點，跌1點或0.09%；現報1805點，跌2點或0.12%。
各板塊個別發展，次新股升逾1%；金融、水泥、有色金屬靠穩；電力、環保、煤炭偏軟。
今日 09:37 中國財經
內地股市開市個別發展，上證指數近持平開市後靠穩。
上證指數開市報3157點，跌不足1點；現報3163點，升6點或0.19%。
深成指開市報10377點，升10點或0.1%；現報10390點，升23點或0.23%。
滬深300指數開市報3627點，升4點或0.11%；現報3638點，升15點或0.44%。
創業板指數開市報1805點，跌1點或0.09%；現報1805點，跌2點或0.12%。
各板塊個別發展，次新股升逾1%；金融、水泥、有色金屬靠穩；電力、環保、煤炭偏軟。
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