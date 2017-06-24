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陝西省工商局消息指出，陝西省啟動個體工商戶登記制度改革試點，將從優化登記流程、簡化登記材料、名稱現場提供、住所自主申報、登記訊息口述、當場核准發照等6方面，提高登記效率、讓群眾「少跑路」。

陝西省工商局近日印發《個體工商戶登記制度改革試點工作方案》，決定自即日起至今年12月底在西安市工商局、西咸新區工商局開展個體工商戶登記制度改革試點。

方案明確，試點將原來的受理、核准和發照多人多個環節整合為一人當場受理、核准、發照。申請人提交身份證原件，登記人員採用身份證驗證機提取申請人身份信息和照片。