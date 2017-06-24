中國財經

隋末羣雄爭奪天下， 最後的勝利者是李淵。他建立了大唐帝國，以關中的長安(西安)為首都。

大唐的長安城是當時亞洲的政治經濟文化中心。唐太宗李世民即位後，大唐國力更加強盛，各國都派遣唐使到長安城作外交活動和文化交流。長安也是國際商業貿易中心，吸引了來自西亞、中亞、南亞、東南亞及新羅、日本等各國各地區的商賈來貿易，其中尤以波斯(今伊朗)、大食(今阿拉伯)商人為最多，唐人稱他們為「胡商」。長安當時也有很多外國留學生，主要是日本人和新羅人(韓國人)，他們在首都國立大學(國子監)就讀，費用全免。例如日本人阿倍仲麻呂(晁)，學成後通過科舉考試中進士，留在唐政府任職數十年，好友包括李白、王維等大詩人。

日本可看到長安城遺風

長安城建築規模宏大，面積達八十四平方公里（幾乎是今西安城面積的十倍，清代北京城的一㸃四倍），城中心自南向北(皇城)的朱雀大街竟然寛達一百五十米，兩側各有有寬三米的排水溝。中國傳統都城的規劃思想源自《周禮》，都城要建築得方正有序，嚴對稱，城內東西南北交錯的二十五條大街，將整個城市分為一百零八坊，可對應天上的一百零八顆星曜。長安人口有一百萬以上，分散在城内如方格棋盤般的街坊裏，是當時世界最大的城市。長安的城市規劃被鄰國仿效，現在到日本的京都、奈良走一趟也可看到大唐長安城的遺風。

長安城內有南北大道十一條，東西大街十四條，坊(住宅區)有一百個以上，市(商業區)有東西兩個。各坊都築有坊牆，高三米，坊內除有一條大街或十字大街外，還有整齊的曲、巷。每個坊必定有佛寺或道觀，並且有一些小商店，如菜館、旅館、酒肆和其他手工業作坊。坊門有士兵駐守，民眾都要遵守出入的規定。天明時擂鼓後城門坊門才開，黄昏日落擂鼓後關閉各門，街上的行人必須回到坊裏。入夜有街警巡行，還留在街上的人會被罰。一年只有元宵節正月十五至十七日開禁，各坊門大開，街上張燈結彩，人們可以通宵遊玩。想在城內天天有熱鬧夜市？那就要等到宋朝了。

東西文化交滙之地

當時長安城日間的街道很熱鬧，在街上行走會碰到從世界各地來的外國人，如波斯、大食、突厥、新羅等商隊，拂菻(東羅馬)、真臘(柬埔寨)的使節，日本、新羅的留學生。城內有幾千名外國人長期居住，樂不思蜀。有胡姬(在香港叫鬼妹)做侍應的酒樓中充滿了外國笙歌(胡樂)之聲。長安成為東西文化交滙之地。在洛陽城、大運河通行城市和沿海城市也有類似的景象，因為唐代有陸上絲路、大運河和海上絲路三條貿易路線。

長安城有東、西兩大市場，分别位於皇城的東南和西南，東西對稱。東市經營的行業有二百多種，各國各地的奇貨奢侈品都可在這裏買到，不少民眾都到東市「淘寶」。西市比東市更繁榮，西域商人多聚在這裏。

唐代的風氣開放多元，對不同文化有着開明包容的態度和政策，對各族人民都能平等尊重對待；加上中華文明科技在那個世代處於先進行列，令萬國歸心，爭相到長安來見識。千年前的國際化大城市長安，見證了唐人的帝國盛世之夢。

鍾左敦