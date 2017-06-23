中國財經

上證指數早段維持偏軟，現跌5點，深成指升23點。

上證指數現報3142點，跌5點或0.17%，最低見3131點，跌16點或0.51%，成交584.62億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10288點，升23點或0.23%，高見10301點，升36點或0.36%，成交785.83億元。

滬深300指數報3591點，升不足1點或0.02%；創業板指數報1795點，跌2點或0.14%。

各板塊個別發展，次新股、水泥股升1%；化工、有色金屬、房地產、鋼鐵股靠穩；石油、金融、電力、煤炭股則偏軟。