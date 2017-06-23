即巿股評 港股直擊 中國財經 國際財經

MSCI明晟日前宣布，明年5月起把中國A股納入MSCI新興市場指數和MSCI世界所有國家指數(ACWI)，初步計劃加入222隻大市值A股。基於5%的納入因子，明年8月的評審完成後，這些新加入的A股將約佔MSCI新興市場指數0.73%的權重，標誌着A股國際化邁出一大步。

以上決定意味明年起海外資金可直接追蹤MSCI旗艦指數之一的新興市場指數購買A股。根據MSCI明晟5月發布的數據顯示，MSCI世界所有國家指數涵蓋的市值規模約為41.3萬億美元，而MSCI新興市場指數覆蓋的市值規模則約有4.6萬億美元。

MSCI預計，部分中國大型A股納入相關指數之後，初步將帶來約170億至180億美元流入內地股票市場。若A股未來獲100%全部納入，流入資金可能達到3400億美元。然而，從歷史經驗看，漸進納入MSCI新興市場指數的國家或地區股市，一般需要7年至10年才能實現全部股份加入。換言之，A股若要100%獲MSCI指數接納，或需要等十年八載。

那麼以短中線而言，到底會對A股帶來什麼變化？統計顯示，以往首次納入MSCI新興市場指數的國家或地區股市，有六成以上會在其後一個月內錄得升幅，近62%市場更於一年後上升超過一成。以台灣為例，該地區股市於1996年9月3日首次按照50%的比例加入MSCI新興市場指數；台灣加權指數其後一個月的升幅達5.7%，之後一年更累漲逾五成。

值得留意的是，「入摩」並不會改變市場原來的經濟趨勢。例如南韓股市在1992年1月7日按照20%的比例獲納入MSCI新興市場指數後，首爾KOSPI指數呈先升後跌格局，指數雖曾一度扭轉前期頹勢，一個月內升近7.1%，惟之後無以為繼，其後3個月及6個月分別錄得10.3%及17%跌幅。

事緣南韓在1991年至1992年期間國內生產總值(GDP)按年增速劇降，由1991年第二季最高的11.5%下滑至1992年第四季的4%，經濟基本因素惡化導致整體股市下跌。

從上述兩個例子可見，股市獲初步納入MSCI後，短期內有一定刺激作用，但長遠對股市的影響相當有限，是牛是熊最終還須看自身的經濟狀況或企業盈利表現等因素。

港股方面，恒指收市跌20點或0.1%，報25674點，連跌三日，累挫250點或1%；成交780.5億元。

從技術走勢來看，恒指周四最多曾升173點， 高見25867點，惟午後受中銀監排查民企信貸風險事件拖累，走勢突然由升轉跌，恒指10天線(約25779點)和20天線(約25802點)滙聚區阻力得而復失，現時於成交量密集區底部約25600點上方爭持。目前10天線已跌穿20天線，形成短線「死亡交叉」，若恒指短期未能及時大幅抽升，不排除將下試50天線(約25134點)位置【圖】。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容