中國財經

在深交所上市的萬達電影(002739.SZ)發布澄清公告稱，目前該公司財務狀況良好，日常營運一切正常，將於明日(23日)開市起復牌。

該公司在公告內稱，萬達集團在官方網站發布《萬達集團嚴正聲明》，聲明表示，今日網上有人惡意炒作建行(00939)等銀行下發通知拋售萬達債券一事，經了解建行等行從未下發此類通知，網上炒作屬於謠言，萬達集團特此鄭重聲明，萬達集團經營一切良好，希望大家不信謠、不傳謠。

萬達電影今日下午1時中途停牌，停牌前報51.93元人民幣，下挫9.91%。