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今日 17:59 中國財經

人幣在岸價六連跌

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人民幣兌美元在岸價(CNY)連跌六日，中間價亦三連跌。

人民幣在岸價下午4時30分收報6.8307，較上日收報6.8290，下跌17點子或0.02%；較上日晚上11時30分夜盤收報6.8299，下跌8點子。

離岸價(CNH)於於6.83附近水平徘徊，最低見6.8363，最高見6.8263，截至本港時間傍晚5時46分，離岸價報6.8345，在岸價報6.8317。

官方今日開出的中間價報6.8197，較上日6.8193，下跌4點子或0.01%。

 

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