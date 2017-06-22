人民幣兌美元在岸價(CNY)連跌六日，中間價亦三連跌。
人民幣在岸價下午4時30分收報6.8307，較上日收報6.8290，下跌17點子或0.02%；較上日晚上11時30分夜盤收報6.8299，下跌8點子。
離岸價(CNH)於於6.83附近水平徘徊，最低見6.8363，最高見6.8263，截至本港時間傍晚5時46分，離岸價報6.8345，在岸價報6.8317。
官方今日開出的中間價報6.8197，較上日6.8193，下跌4點子或0.01%。
今日 17:59 中國財經
人民幣兌美元在岸價(CNY)連跌六日，中間價亦三連跌。
人民幣在岸價下午4時30分收報6.8307，較上日收報6.8290，下跌17點子或0.02%；較上日晚上11時30分夜盤收報6.8299，下跌8點子。
離岸價(CNH)於於6.83附近水平徘徊，最低見6.8363，最高見6.8263，截至本港時間傍晚5時46分，離岸價報6.8345，在岸價報6.8317。
官方今日開出的中間價報6.8197，較上日6.8193，下跌4點子或0.01%。
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