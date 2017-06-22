港股直擊 中國財經

內地股市先升後跌，尾市沽壓大，深成指跌幅較大，收報10265點，跌101點或0.98%，成交2576.35億元(人民幣‧下同)。

北上投資A股的「深股通」130億元人民幣額度，全日額度餘117.2億元，用12.8億元或9.8%。

可立克(002782.SZ)及石基信息(002153.SZ)漲停，為表現最好「深股通」股份。萬達電影(002739.SZ)跌9.9%，午後停牌。

南下投資港股的105億元「港股通」額度，於15:52PM，額度餘99.27億元，用5.73億元或5.3%。