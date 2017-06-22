中國財經

內地股市先升後跌，上證指數收跌8點，交投明顯增加，兩市成交增逾兩成至4781億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開3點後，早段曾止跌回升，最高見3186點，升30點或0.97%，惟尾段倒跌，收報3147點，跌8點或0.28%，最多跌9點或0.3%，低見3146點，成交2204.38億元。

深成指亦高開低走，並以全日最低位收市，收報10265點，跌101點或0.98%，中段曾高見10418點，升51點或0.5%，成交2576.35億元。

滬深300指數報3590點，升2點或0.07%；創業板指數報1798點，跌26點或1.44%。

分析師表示，今日金融權重股集體走強，一度助推大市大幅上行，但部分民營企業股受傳聞影響出現跳水大跌，對投資者入市意欲打擊較大，大市尾段加速下行、轉升為跌。

大連萬達集團發聲明表示，今日網上有人惡意炒作建行等銀行下發通知拋售萬達債券一事，經了解建行等從未下發此類通知，網上炒作屬於謠言。萬達強調，集團經營一切良好，希望大家不信謠、不傳謠。

在深交所上市萬達電影(002739.SZ)臨時停牌，股價在停牌前報51.95元，下挫9.87%。

各板塊幾乎全線下挫，化工股跌逾2%；石油、水泥、有色金屬、煤炭、房地產、鋼鐵、電力股亦跌逾1%；僅得金融股升近1%。