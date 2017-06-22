外電引述美國證券交易委員會文件報道，截至3月底，阿里巴巴主席馬雲對阿里持股下降0.8個百分點至7%；副主席蔡崇信持股則降低0.7個百分點至2.5%。
期內，阿里巴巴新增4位新合夥人，螞蟻金服平台數據事業群研究員胡喜、天貓事業部產品技術部研究員吳澤明、阿里巴巴集團董事局辦公室研究員聞佳，以及螞蟻金服人力資源部資深副總裁曾松柏。目前共有36名合夥人。
另外，集團投資方面，阿里巴巴持有口碑網38%股權；餓了麼23%股權；滴滴出行6%股權；Paytm 9%股權，以及菜鳥47%股權。
外電引述美國證券交易委員會文件報道，截至3月底，阿里巴巴主席馬雲對阿里持股下降0.8個百分點至7%；副主席蔡崇信持股則降低0.7個百分點至2.5%。
期內，阿里巴巴新增4位新合夥人，螞蟻金服平台數據事業群研究員胡喜、天貓事業部產品技術部研究員吳澤明、阿里巴巴集團董事局辦公室研究員聞佳，以及螞蟻金服人力資源部資深副總裁曾松柏。目前共有36名合夥人。
另外，集團投資方面，阿里巴巴持有口碑網38%股權；餓了麼23%股權；滴滴出行6%股權；Paytm 9%股權，以及菜鳥47%股權。
|下一篇：
|葉劉淑儀:不盲目支持政府 與林鄭無芥蒂
|上一篇：
|財政部港發70億國債超購1.52倍