中國財經

A股早段止跌回穩，上證指數升10點，深成指升22點。

上證指數現報3167點，升10點或0.34%，最高見3172點，升16點或0.53%，成交699.07億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10390點，升22點或0.22%，高見10408點，升41點或0.4%，成交896.86億元。

滬深300指數報3604點，升16點或0.47%；創業板指數報1826點，升1點或0.09%。

各板塊個別發展，水泥、鋼鐵、石油、化工、房地產股偏軟；金融股則升1%；電力、有色金屬、煤炭股亦靠穩。