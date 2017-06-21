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今日 22:17 中國財經

萬達集團46億購倫敦一幅商住地

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中國首富王健林旗下萬達集團同意以4.7億英鎊(約46.48億港元)，向St Modwen Properties Plc和Vinci Plc的合資企業，收購位於英國倫敦Nine Elms區的一幅地皮。

該地皮位於Battersea發電站附近，佔地面積10英畝(約4公頃)，將開發1900套住宅單位，以及商舖和休閑物業。St Modwen發表聲明稱，當地的前花卉市場拆除後，預計這筆交易於今年夏天晚些時候完成。

萬達集團已在該地區的One Nine Elms項目開發公寓和酒店。

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