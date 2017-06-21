MSCI明晟宣布將A股納入MSCI新興市場指數，對人民幣滙價影響有限，人民幣在岸價收跌。
人民幣在岸價下午4時30分收報6.8290，較上日收報6.8265，下跌25點子或0.04%；較上日晚上11時30分夜盤收報6.8295，上升5點子。
離岸價(CNH)跌穿6.83水平，低見6.8337，最高見6.8191，截至本港時間傍晚5時32分，離岸價報6.8305，在岸價報6.8279。
官方今日開出的中間價報6.8193，較上日6.8096，下跌97點子或0.14%。
今日 17:56 中國財經
MSCI明晟宣布將A股納入MSCI新興市場指數，對人民幣滙價影響有限，人民幣在岸價收跌。
人民幣在岸價下午4時30分收報6.8290，較上日收報6.8265，下跌25點子或0.04%；較上日晚上11時30分夜盤收報6.8295，上升5點子。
離岸價(CNH)跌穿6.83水平，低見6.8337，最高見6.8191，截至本港時間傍晚5時32分，離岸價報6.8305，在岸價報6.8279。
官方今日開出的中間價報6.8193，較上日6.8096，下跌97點子或0.14%。
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