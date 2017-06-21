中國財經

就A股被納入MSCI新興市場指數，穆迪認為，對於資金流入中國股市有正面的影響，並料隨着中國境內資本市場改革的持續推進，未來幾年A股將全面納入MSCI指數，估計會佔MSCI新興市場指數20%的權重。

穆迪預期，A股納入MSCI國際指數亦對貝萊德、FIL、先鋒集團、美國道富銀行和景順控股等參與跨境產品的被動型基金和經理也有正面的影響。

近年低成本被動指數基金被愈來愈多地採用，穆迪表示，A股入摩的重要性在於將A股與這種資產管理中最主流的趨勢相聯繫，從而為全球資本流入A股市場鋪平道路。

穆迪又指出，到目前為止，MSCI在其國際指數中對與中國相關的投資產品主要包括香港或海外上市的中國公司股票，並未納入上海和深圳上市的股票，所以分配比重有限。現在，跟蹤MSCI新興市場指數的資金，將有一定的比重配置到A股市場，因此將能更有效地滿足投資者對於中國概念資產的需求，也使投資者能夠利用國內市場制定更多投資策略。這將推動客戶需求的增加，為投資者帶來多樣化的益處。此外，更多外資參與有可能提高中國公司的治理水平，並進一步推動對中國股市的被動投資。

穆迪推算，截至去年底，共有超過1.5萬億美元的資產以MSCI新興市場指數為基準。