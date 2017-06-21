中國財經

內地A股獲納入MSCI新興市場指數，初步納入222隻大型A股，佔指數比重0.73%，預計逾170億美元(約1326億港元)的資金流入。

市場對A股「入摩」點評：

富達：A股加入MSCI會為A股投資帶來更多的靈活性，為巿場帶來正面影響。另外，亦會提振市場情緒和市場流動性，中長期來看，亦會有更多資金流入A股市場，預計A股和H股同業之間的價值差最終會縮小。

穆迪：A股納入MSCI的重要性，在於將A股與資產管理中最主流的趨勢相聯繫，從而為全球資本流入內地市場鋪路，預計隨着中國境內資本市場改革的持續推進，未來幾年A股將全面納入MSCI指數，估計會佔MSCI新興市場指數20%的權重。

瑞銀證券：A股納入MSCI之後，估計將吸納的被動資金約23億美元，而吸納的主動資金估計達120億美元，即兩者合共140億美元或1000億元人民幣，相當於A股每日成交約4000億元的四分之一，所以數量上的影響並非特別大。

滙豐：納入A股亦有利人民幣發展成國際投資貨幣，目前全球約1.5萬億美元的投資以MSCI新興市場指數作為基準，預期加入A股將會刺激大量資金逐步流入內地市場。

交銀國際：A股納入MSCI的初期權重雖小，但是仍然比預期稍大，預料市場最初反應正面。不過，A股未來存在挑戰，與國際市場相比，中國市場估值偏高，H股相對於A股仍有20%的折讓。隨着納入權重的進一步推進，中國市場的全球化很有可能將A股估值降至全球水平。

高盛：目前形式的納入，或促成新興市場基金對222隻A股約120億美元(約936億港元)淨買入。另外，A股未來5年或佔MSCI新興市場指數的9%；MSCI全球指數1%，帶來約2300億美元(約1.79萬億港元)的指數投資資金流。在全面納入的情況下，各類基金或累積資金流入或達到4300億美元(約3.35萬億元)。