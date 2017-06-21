中國財經

環境保護部土壤環境管理司司長邱啟文在新聞發布會上表示，國家高度重視土壤污染防治工作，中央財政設立了專門的土壤污染防治專項資金，從去年到今年上半年，中央財政下達的財政預算約146億元人民幣，支持地方開展土壤污染防治工作。

他指出，科技部等有關部門也制定了專門的科技支撐工作方案，今年準備優先啟動土壤污染防治的重大專項。

另據中國證券網引述環保部消息透露，針對土壤污染防治，環保部將加快推動完善法規標準體系，即將推出一系列土壤環境法規及標準。