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今日 15:38 中國財經 國際財經

中國航空工業與法達索系統簽合作協議

中國航空工業與法國達索系統公司在巴黎航展期間，就中法工業聯合創新中心合作建設簽署協議。

中國航空工業副總經理張新國表示，將在中法製造業戰略對接大背景下，充分發揮雙方優勢，以航空工業系統和高端裝備製造業的複雜產品生命周期和完備產業鏈為出發點，根據創新中心的建設願景和目標，對標國際開放的先進工業知識體系，加快建設方案的聯合設計和建設工作，盡快形成引領和驅動中國工業轉型升級的新技術孵化和應用能力。

據悉，中法工業聯合創新中心選址於北京市中關村科技園區航空科技園。

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