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今日 15:29 中國財經

A股入摩 滬指收升16點

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MSCI明晟明年6月起，將分段把A股納入MSCI新興市場指數，上證指數高收16點。兩市成交略減至3922億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開8點後，在窄幅水平上落，午後升幅擴大，最高見3157點，升17點或0.54%，收市報3156點，升16點或0.52%，中段最多跌7點或0.24%，低見3132點，成交1670.48億元。

深成指反覆收升，以全日最高位收市，收報10367點，升78點或0.76%，最低見10269點，跌19點或0.19%，成交2251.75億元。

滬深300指數報3587點，升41點或1.17%；創業板指數報1824點，升3點或0.2%。

分析師表示，MSCI今早宣布納入A股，由於此前市場已有預期，加上短期增量資金難以迅速入場，大市早段反應平淡，尾段漲幅有所擴大。

各板塊個別發展，家電股升逾2%；釀酒、次新股升逾1%；金融、化工、鋼鐵、房地產、電力股靠穩；石油、煤炭、有色金屬、水泥股則偏軟。

MSCI明晟今早指出，把A股納入MSCI新興市場指數的決定，廣泛受到所諮詢的國際機構投資者的支持，因此計劃把222間A股大型股，納入MSCI新興市場指數。上述股份相當於指數加權比重的0.73%。

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