中國財經

中國銀監會信託監督管理部主任鄧智毅表示，監管政策的放緩是一種誤讀，監管政策需要把握度，防止疊加和震動，從長遠來看並不矛盾。

針對近期市場關注中銀監推遲部分銀行遞交「三三四」(即「三違反」、「三套利」和「四不當」)自查報告，鄧智毅在陸家嘴論壇會議期間表示， 有些問題如果置之不理，積累到一定程度，想穩都穩不住，當然是有一個節奏的把握，從長遠來看這個方向不能動搖。

他指出，無論機構還是監管部門，平衡改革發展與穩定關係，是有多項目標要兼顧的。