中國財經

上證指數午後靠穩，現升1點，深成指升10點。

上證指數現報3141點，升1點或0.05%，最高見3154點，升14點或0.46%，成交1274.21億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10299點，升10點或0.1%，高見10342點，升54點或0.53%，成交1733.4億元。

滬深300指數報3565點，升18點或0.52%；創業板指數報1816點，跌4點或0.22%。

各板塊普遍向下，石油股跌1%；煤炭、有色金屬、電力、化工、水泥、房地產股偏軟；金融、鋼鐵股則靠穩。