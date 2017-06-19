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今日 12:20 中國財經

人行徐忠:監管政策密集出台致M2增速降

人民銀行研究局局長徐忠表示，最近監管政策密集出台，實質上造成貨幣乘數和廣義貨幣供應量(M2)增速下降，可見即使人行可以調控外在貨幣，但若無有效的監管保障，外在貨幣投向何處，效率如何，這是人行無法控制的，也無法保證金融支持實體經濟。

徐忠在陸家嘴論壇上指出，短期內或出現監管與發展政策不一致，出現目標衝動，出現監管者以發展為重，以及監管激勵不足的問題。

他又指，對功能相同金融產品業務交叉出現監管競爭，監管競爭容易造成競相降低監管標準，導致劣幣驅逐良幣。

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