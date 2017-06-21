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阿里巴巴主席馬雲指出，網上零售巨擘亞馬遜(Amazon)是一家好公司，屬於電子商務公司，但阿里巴巴不是。阿里幫助別人成為電商公司，目標是幫助每間中小企業與亞馬遜、IBM這樣的行業巨頭競爭。

阿里巴巴在美國底特律舉辦中小企論壇，幫助美國企業家將產品推廣至中國。馬雲在論壇中與著名電視主持人Charlie Rose進行對話時稱，在美國舉辦論壇是因為希望美國的小企業不要錯過現在的新機遇。他稱:「在過去30年，美國經濟是全球經濟增長引擎。如果你錯失歐美，你可能錯過機會。今天如果錯失中國，你就錯失機會。」

被問及阿里巴巴與亞馬遜的不同時，馬雲指出，亞馬遜是一家電商公司，但阿里巴巴要做的是搭建商業基礎設施，幫助全球中小企業，並使中小企業更好的參與全球化。他稱，阿里有來自全球的員工，但目標不是讓阿里全球化，而是讓中小企全球化，讓各企業均可以和亞馬遜、IBM、微軟競爭，阿里相信每一間公司都可以是亞馬遜。

對於阿里巴巴未來發展方向，馬雲表示，阿里巴巴有支付、物流和雲計算。他強調，如果沒有支付和物流，中小企業完成不了交易；沒有雲計算，中小企業成本很高。至於涉足文娛業務，馬雲認為，健康和快樂是最重要，阿里巴巴的零售平台、支付、物流和雲計算業務一直發展，就是思考如何幫助中小企業健康和快樂發展。

此外，馬雲又說，未來人工智能可能會奪去很多工作崗位。倘若現在不研發讓中小企發展的應用程式，該些公司很可能不能維持營運。在今後5至10年，如果中小企業不通過互聯網全球化就會失去機遇。他認為，通過搭建商業基礎設施，讓中小企業更好的融入全球化是解決方案。

另外，馬雲又指出，自己仍在學習從行政總裁位置上退下來後，如何擔任主席一職。他笑說，本來以為可以去沙灘放鬆一下，但為了推動中小企業融入全球化，去年需要前往世界各地，飛行時數達870個小時，今年可能要飛1000個小時。他又稱，自從2012年就在計劃退休，稱「不能死在辦公室裏，而要死在沙灘上」。