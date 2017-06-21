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今日 10:57 中國財經 國際財經

國家電網28億購希臘電網商24%

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中國國家電網決定以近28億港元收購希臘電網營運商ADMIE的少數股權。

根據歐盟和國際貨幣基金組織(IMF)的最新國際紓困方案，希臘已同意把ADMIE從政府控制的電力公共事業Public Power Corp中分拆出去，並出售24%的股權予中國國家電網，作價3.2億歐羅(約27.79億港元)。

國家電網董事長舒印彪在雅典表示，ADMIE股權出售，是中國和希臘在能源領域合作、深化雙邊關係及促進雙邊金融與貿易業務的重要里程碑。他並稱，國家電網將是ADMIE的長期戰略夥伴。

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