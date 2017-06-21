中國財經

A股獲納入MSCI新興市場指數，上證指數早段靠穩，現升7點。

上證指數現報3147點，升7點或0.24%，最高見3154點，升14點或0.46%，成交732.71億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10323點，升34點或0.34%，高見10342點，升54點或0.53%，成交981.51億元。

滬深300指數報3569點，升23點或0.65%；創業板指數報1824點，升3點或0.19%。

各板塊個別發展，金融、鋼鐵、電力、房地產、化工股靠穩；石油、水泥、煤炭、有色金屬股則偏軟。