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A股被納入MSCI新興市場指數 明年分期執行

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MSCI明晟公布，2018年6月起，分段把A股納入MSCI新興市場指數。經歷過去三年闖關失敗後，A股終於成功被納入MSCI新興市場指數。

MSCI明晟指出，有關決定廣泛受到所諮詢的國際機構投資者的支持。因此，該指數公司計劃把222間A股大型股，納入MSCI新興市場指數。上述股份相當於指數加權比重的0.73%。

為了紓緩「滬股通」與「深股通」的每日配額影響，MSCI明晟會分兩步納入A股，首期會是在2018年5月半年指數評估時進行，第二期則是在2018年8月的季度指數評估時進行。MSCI明晟指出，如果期間「滬股通」與「深股通」的每日配額有突然改動，不排除一次實施納入A股的可能。

MSCI明晟又解釋，根據機構投資者調查的意見，該公司把納入的A股數量，由原先建議的169間增至222間。

同時，機構投資者希望MSCI明晟，要對日後把更多A股納入指數時提供更清晣的指引。因此，該公司決定日後納入A股時，將根據A股市場與國際市場接軌程度、「滬股通」與「深股通」的發展、A股每日交易限制的放寬、停牌的改善，以及指數基金限制的進一步放寬等因素。

MSCI明晟曾經估計，全球有10.5萬億美元的資金是跟蹤MSCI指數，有1.6萬億美元資金跟蹤MSCI新興市場指數。因此，今次決定意味海外資金將於明年起，可能增購上述222間A股公司股份。

在A股被納入MSCI新興市場指數的消息公布後，離岸人民幣兌美元短線上揚66點至6.8205美元，日內波幅擴大至約0.07%。

另外，MSCI明晟也會研究納入沙地阿拉伯在MSCI新興市場指數，以及推遲決定重新劃分MSCI阿根廷與尼日利亞指數。

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