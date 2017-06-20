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今日 22:16 中國財經

美圖主席否認涉嫌漏稅數億人幣

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美圖公司(01357)主席、四三九九網絡大股東蔡文勝，今日被上海鼎麟股權投資基金舉報，其在出售四三九九股權交易中，涉嫌偷稅漏稅達數億元人民幣，並稱四三九九涉嫌隱瞞重大事實，欺騙上市。

蔡文勝發表聲明稱，其已依法履行納稅義務，並全額繳納個人所得稅，不存在任何偷逃國家稅款行為；在四三九九的所有持股和交易均已按照主管部門的要求如實披露，不存在任何隱瞞和遺漏。要求上海鼎麟立刻停止侵害行為，並予以澄清和道歉。

值得注意的是，蔡文勝還在聲明函中貼出，他的個人所得稅繳納證明。

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