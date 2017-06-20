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今日 14:46 中國財經

滬調整新能源車財政補助政策

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上海市政府辦公廳發布通知，擬調整由上海市發改委、上海市經濟和信息化委員會等7部門制訂的《上海市鼓勵購買和使用新能源汽車暫行辦法(2016年修訂)》，以進一步做好上海新能源汽車推廣應用工作，促進新能源汽車產業發展。

《暫行辦法》主要調整上海市財政補助政策及中央財政補助資金申請流程。其中，對單車財​​政補助金額，不超過單車可獲得中央財政補貼額的50%；而汽車生產廠商申請中央財政補助，可向上海市經信委提出申請，並提交相關材料。

有業內人士指，上述調整意味着新能源車相關財政補助降低了。

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