中國財經

上證指數午後偏軟，現跌3點，深成指則升34點。

上證指數現報3140點，跌3點或0.11%，最低見3135點，跌9點或0.3%，成交1282.96億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10297點，升34點或0.33%，高見10323點，升60點或0.59%，成交1858.6億元。

滬深300指數報3546點，跌7點或0.2%；創業板指數報1826點，升9點或0.54%。

各板塊個別發展，次新股、環保股升逾1%；有色金屬、化工、鋼鐵、電力、水泥股靠穩；金融、煤炭、石油、房地產股偏軟。