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今日 14:24 中國財經

台股收升0.72% 四連升

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台灣股市連續第4日走高，加權指數收報10324點，升73點或0.72%。

台股今早高開36點，其後升幅不斷擴大，一度高見10354點，創自2000年2月以來的新高，收升73點。其中，泥窯股漲1.22%，機電股亦升1.1%。

分析師指出，台股今日高開高走，主要跟隨隔晚美國股市上揚，其中道指與標準普爾500指數，均創下紀錄收市新高，加上蘋果概念股繼續走高，帶動大市向上。

個股方面，重磅股鴻海漲4.57%，台積電漲1.64%，聯發科升0.78%，大立光亦升0.21%。

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