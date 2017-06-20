中國財經

人民銀行行長周小川表示，全球經濟復甦動力增強，但仍有不穩定因素，金融及實體經濟應互相依託，深化金融改革，將為實體經濟營造良好環境。他又透露，人民幣跨境支付系統(CIPS)快將落戶上海，為進一步推進人民幣國際化和為「一帶一路」服務。

周小川在上海陸家嘴論壇上開幕致詞時提到，製造業開放令中國成為世界工廠，大部分服務業是可以開放的，而金融業是服務業的重要組成部分，首先要保證金融機構的健康性，形容金融不穩往往會出大亂，不應寬容那些高槓桿、低資本、不良貸款等現象。他又指，金融業是競爭性服務業，還要進一步擴大對外開放。他指，上海有雄心到2020年基本建成與中國經濟實體基本和人民幣國際地位相適應的金融中心，邁入全球金融中心的前列。

此外，周小川指出，中國建設社會主義市場經濟，就是要通過參與競爭，優化資源配置，實現經濟社會的進步和繁榮。在此過程中，對外開放起到重要作用，促進國內的政策改革。

他指出，平等競爭和開放相互關聯，不僅是國內企業與外資企業競爭，也必然包括國內企業之間的公平、充分競爭。對外開放促進放開國內民營資本的准入，隨後引入了國民待遇的概念。無論是對內資還是外資，准入條件應該是一致的。他補充道，對外開放推動貿易與投資自由化和便利化、滙率市場化、放寬外滙管制三大政策改革，其中包括降低市場准入門檻等，逐漸使競爭和市場變為普遍適用的政策機制。