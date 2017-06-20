中國財經

MSCI明晟將於周三凌晨4時30分宣布A股能否獲納入新興市場指數，上證指數高開3點。

上證指數開市報3148點，升3點或0.12%；現報3147點，升3點或0.11%。

深成指開市報10281點，升18點或0.18%；現報10299點，升37點或0.36%。

滬深300指數開市報3560點，升7點或0.2%；創業板指數開市報1818點，升2點或0.13%。

各板塊普遍向上，次新股升逾1%；化工、金融、有色金屬、電力、石油股靠穩；水泥、煤炭、鋼鐵、房地產股偏軟。