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今日 17:10 中國財經 港股直擊

東航物流成民航領域首家混改 引聯想等入股

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中國東方航空集團旗下東方航空物流混合所有制改革，引入聯想控股(03396)、普洛斯、德邦物流、上海綠地入股，成為內地民航領域首家混改試點項目。

上述四家投資者與東航物流核心員工持股層代表於上海正式簽署協定。根據協定，東航物流將實現股權多元化，東航集團持有45%股權；聯想控股持有25%；普洛斯持10%；德邦及綠地各持5%；東航物流核心員工則持有10%股權。

東航物流混改分為三步走，第一步是股權轉讓，將東航物流從東方航空體系內脫離出來，專注經營航空物流產業；第二步是增資擴股；第三步是改制上市，積極創造條件，實現企業上市。

此次東航物流的混改，實際投入18.45億元(人民幣‧下同)國有資本，有效帶動22.55億元的非國有資本投入；東航物流資產負債率將從去年12月底的87.86%降低至75%左右。

東航高層表示，混改的目標是努力把東航物流打造成各類資本優勢互補、股權結構均衡有序，具有健全的法人治理機構、完善的現代企業制度、市場化的體制機制，轉型成為符合物流行業產業生態圈的高端物流服務集成商。

聯想控股董事長柳傳志表示，中國經濟發展之中，有一個巨大的寶庫尚沒有被充分的挖掘出來，這就是國企。而此次混改，則是挖掘這個寶庫的一個突破。

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