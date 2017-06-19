中國財經

滬指早段向好，現升12點，深成指亦升34點。

上證指數現報3135點，升12點或0.39%，最高見3139點，升16點或0.52%，成交594.13億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10225點，升34點或0.34%，高見10243點，升52點或0.51%，成交834.85億元。

滬深300指數報3542點，升24點或0.69%；創業板指數報1808點，跌1點或0.08%。

各板塊普遍向上，金融、煤炭股升逾1%；鋼鐵、電力、房地產股靠穩；石油、水泥、有色金屬、化工股則偏軟。