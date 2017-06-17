中國財經

上海迪士尼樂園迎來開園一周年紀念，一年以來，樂園接待了超過1100萬人次遊客，上海迪士尼樂園已成為迪士尼歷史上最重要的項目之一。

上海迪士尼度假區總經理郭偉誠表示，上海迪士尼有望在今年9月底實現收支平衡。屆時，上海迪士尼很可能成為同等規模的主題樂園中第一個在第一財年就實現財務收支平衡的樂園。

中國未來研究會旅遊分會副會長劉思敏認為，迪士尼本身就是一個大IP，而將內容還原到線下主題樂園，實現場景化消費，當客人享受沉浸式體驗後自然願意掏腰包。