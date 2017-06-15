中國財經

各地證監局較早前向轄區內機構下發了《關於開展轄區證券期貨經營機構參與地方政府舉債事項自查的通知》，要求各機構對2015年1月1日以來發起設立的資產管理計劃進行自查。市場認為，徹底明確政府購買服務邊界，中央對防控地方債務風險的決心。

自查的範圍包括是否存在為地方政府提供融資的資產管理計劃；在參與地方融資平台公司或其他企業融資業務時，是否存在要求或接受地方政府及其所屬部門以擔保函、承諾函、安慰函及其他形式提供擔保的情形；是否存在由地方政府或其所屬部門承諾回購資產管理計劃投資本金，承諾資產管理計劃本金無損失、承諾最低收益或對股權投資額外附加條款變相舉債融資等情形。

業內人士指出，中央對於防控地方債務風險的這一舉動可能會在接下來很長一段時間內影響證券期貨經營機構的日常業務。他說：「雖然目前還未有大規模地方政府債的違約發生，但是隨着不少地方財政惡化，風險其實已經是在加劇。」

據其解釋，直觀的影響在於地方政府融資業務，這也是目前財政部主抓的核心，但是在這背後，城投債的市場也會出現波動，估值恐會大幅調整，信用利差也會逐漸變大。

據悉，證監局要求各機構於6月16日前完成自查，即今天各家機構已經完成了上報，近期證監局可能會對不合格的機構進行新一輪的通報。