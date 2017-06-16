中國財經

中證監近日舉辦行政處罰工作會議暨依法行政的培訓班，中證監副主席姜洋在會上強調，去年作出的行政處罰決定數量、罰沒款金額、市場禁入人數較2012年分別增長2.21倍、8.76倍、2.17倍。今年1至5月已作出罰沒款61.44億元人民幣，市場禁入29人，料全年將再創歷史新高。

姜洋提出四點要求，一是牢固樹立「四個意識」，自覺提高政治站位；二是行政處罰工作穩字當頭，穩中求進；三是整合執法資源，凝聚執法合力；四是加強執法幹部隊伍建設，提升執法戰鬥力。