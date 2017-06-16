中國財經

國際清算銀行(BIS)公布，5月人民幣實際有效滙率指數下跌0.77%至118.42，跌至2014年8月以來新低，4月修正後為降0.9%；5月人民幣名義有效滙率指數降0.5%至115.32，亦是33個月新低，4月修正後為下降0.64%。

據BIS數據顯示，今年人民幣實際有效滙率累計跌3.58%，名義有效滙率跌2.72%。

去年人民幣實際有效滙率跌5.69%，名義有效滙率亦跌5.85%，均為7年來首次出現年度下挫，且跌幅為2003年以來最大。