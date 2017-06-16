港股直擊 中國財經

內地股市反覆偏軟，上證指數中止三連升，收市報3123點，跌9點或0.3%，成交1492.15億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計跌1.12%。

北上投資A股的「滬股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘123.47億元，用6.53億元或5%。

創業環保(600874.SH)升一成漲停，為表現最好「滬股通」股份。礦業股造好，洛陽鉬業(603993.SH)升9.1%。

南下投資港股的105億元「港股通」額度，於15:50PM，額度剩餘97.45億元，用7.5億元或7.2%。