中國財經

上證指數午後維持偏軟，現跌6點，深成指跌17點。

上證指數現報3126點，跌6點或0.2%，最低見3120點，跌11點或0.38%，成交1135.93億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10204點，跌17點或0.17%，低見10176點，跌44點或0.44%，成交1678.81億元。

滬深300指數報3523點，跌5點或0.15%；創業板指數報1815點，跌不足1點或0.04%。

各板塊個別發展，石油、電力、化工、鋼鐵、房地產股偏軟；有色金屬、煤炭、金融、水泥股則靠穩。