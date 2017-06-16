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嘉華集團主席呂志和接受新華社訪問時表示，香港過去20年變得更繁榮，中央政府對香港的政策都配合到香港發展，使香港壯大很多，香港也助內地推向全世界，兩地相輔相成，互相得益。

談及「一帶一路」及粵港澳大灣區建設，呂志和認為，大灣區的理念很吸引人，現在政府通過便捷的交通網絡將大灣區內的城市與地區相連，區內工業、旅遊、經貿都會隨之壯大。他形容「大灣區對香港的未來不得了」，而香港將成為重要樞紐。

呂志和指出，「一帶一路」和大灣區建設需要很多基建項目，均涉及石礦場的開採，希望嘉華多些機會參與，爭取能超過其在香港的業務規模，並透露目前正在商議合作項目。

談及香港九七回歸前夕，不少在港企業遷冊或撤資，呂志和認為回歸對香港是個機會，稱有內地在背後支持，香港是有前途的，因此當時集中力量在香港投資。

回顧過去20年來的發展，呂志和認為，香港在金融、商貿、旅遊及交通等方面有很大進展，加上完善的法律制度，使得國際地位大幅提升。他稱︰「目前除了紐約、倫敦，就是香港了。如果不是背靠祖國，香港也不會如此強大，香港人是得益的，應該多謝內地。」他又指出，香港有很多真正想做事的商人。現在港商赴內地的投資規模較20年前大了很多，希望內地政府能夠為港商提供更多機遇。

對於香港在回歸後歷經九七亞洲金融風暴、2003年非典型肺炎疫情及全球金融危機，最終均安然渡過，呂志和認為，一方面香港人韌勁十足，但最主要是中央政府一直是香港強大的後盾，支持香港渡過難關。他表示，香港能夠維持繁榮穩定應歸功於「一國兩制」的成功實踐。

他稱，中央政府的很多政策都配合到香港的發展，香港也能夠善用這些機會將內地推向國際舞台，充分發揮國家開放大格局中的門戶作用，雙方相輔相成。

展望未來，呂志和指內地和香港的地位都提高，希望港人能夠放心了解內地，內地也要花些心思來配合香港的制度。對於中國的前景，他表示看好，認為內地未來5至10年都將繼續向前發展，而香港目前也在奮起直追，特別是文化藝術、旅遊等領域。