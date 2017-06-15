中國財經

新華社旗下的《經濟參考報》發表時評，指美國聯儲局是次加息完全符合預期，對中國金融市場影響有限，毋須擔憂也不必被動跟隨。不過，對美國即將採取的「縮表」計劃應保持密切關注。

文章指，今年以來，中國實施穩健中性的貨幣政策，通過貨幣政策操作工具適度上調了市場利率，較早消化了美加息可能帶來的衝擊。

文章續稱，全球經濟發展環境逐步改善，中國經濟雖仍在探底，但企穩跡象明顯，經濟增長質量也在不斷優化。中國近期金融市場儘管有所波動，但更多受國內因素影響。美國加息後，人行維持公開市場利率不變，這表明中國近期並沒有加息壓力。

至於中國貨幣市場資金利率有所上升，引起市場高度關注。文章指，在「穩健中性」的貨幣政策下，預計市場流動性將繼續維持在「不緊不鬆」的狀態。近期資金面緊張現象更多是與季末MPA考核及市場對「強監管」政策的過度反應有關。為緩解市場流動性緊張局面，人行近日先後採取多種貨幣政策工具注入流動性，大大緩解市場對跨季流動性的擔憂，也對監管層今年以來「嚴監管」造成的市場緊張情緒形成一定程度的對沖，有效穩定市場預期。預計隨着季末考核的結束及銀行業自身資產負債結構的逐步調整，後期資金面緊張狀況會緩解，利率也可能有所回落。

文章又指，相比預期之中的加息，美國「縮表」計劃對全球市場的衝擊可能更大，或加劇流動性緊張局面，對此不能掉以輕心。