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今日 13:27 中國財經 國際財經

Mattel夥復星組合資建兒童玩學俱樂部

美國美泰公司(Mattel)宣布，和中國復星集團簽署合資公司協議。

這家合資公司結合美泰在兒童教育、發展領域的專長，以及復星旗下企業地中海俱樂部的世界級客戶服務體驗，為中國兒童和家庭建立獨一無二的玩學俱樂部。該合資公司尚待中國政府相關監管部門批准。

該公司表示，定於2018年初開業的第一家玩學俱樂部將坐落於新建成的外灘金融中心，玩學俱樂部面積約1500平方米，包括遊樂區域、教育託管區域、零售空間(售賣美泰、地中海俱樂部和其他復星產品)以及餐飲區，主要面向0至6歲兒童提供各類豐富的玩學體驗。

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